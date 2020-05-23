В Украине уменьшилось число выявленных случаев COVID-19 за сутки

За сутки обнаружили 432 новых больных
В Украине за последние сутки уменьшилось число выявленных случаев COVID-19. Зарегистрировано 432 новых случая, а сутками ранее инфекцию обнаружили у 442 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в стране уже 20 580 случаев заражения коронавирусом. За сутки от COVID-19 вылечились 344 человека, умерли 17 человек. За все время пандемии выздоровели 6929 пациентов и 605 умерли.
В общем заболели 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались
256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
По состоянию на утро 23 мая, в Центр общественного здоровья поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19.
Больше всего за последние сутки новых случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой (59), городе Киеве (47), Ровенской (45) и Львовской (45) областях.
При этом в Луганской, Сумской и Полтавской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
Ситуация по регионам:
Напомним, вчера Украина перешла к адаптивной модели карантина. В большинстве областей ограничения будут ослаблены. В то же время несколько регионов карантин смягчать пока не планируют.
Также РБК-Украина писало, что уже работает в рамках второго этапа ослабления карантина.
Автор: Максим Зайченко