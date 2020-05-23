В Украине уменьшилось число выявленных случаев COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки уменьшилось число выявленных случаев COVID-19. Зарегистрировано 432 новых случая, а сутками ранее инфекцию обнаружили у 442 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в стране уже 20 580 случаев заражения коронавирусом. За сутки от COVID-19 вылечились 344 человека, умерли 17 человек. За все время пандемии выздоровели 6929 пациентов и 605 умерли.

В общем заболели 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались

256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

По состоянию на утро 23 мая, в Центр общественного здоровья поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19.

Больше всего за последние сутки новых случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой (59), городе Киеве (47), Ровенской (45) и Львовской (45) областях.

При этом в Луганской, Сумской и Полтавской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Ситуация по регионам:

Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели);

Волынская обл. - 759 (182 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели);

Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели);

Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели);

Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели);

Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели);

Киев - 2569 (351 выздоровел);

Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели);

Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели);

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели);

Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели);

Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели);

Одесская обл. - 821 (120 выздоровели);

Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели);

Ровенская обл. - 1368 (543 выздоровели);

Сумская обл. - 166 (112 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели);

Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели);

Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели);

Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели);

Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).

Напомним, вчера Украина перешла к адаптивной модели карантина. В большинстве областей ограничения будут ослаблены. В то же время несколько регионов карантин смягчать пока не планируют.

Также РБК-Украина писало, что уже работает в рамках второго этапа ослабления карантина.