Фото: медичний працівник (УНІАН)

Сьогодні у світі відзначають день донора крові

В Україні зменшується кількість донорів крові. Це відбувається через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Зазначимо, таку заяву було зроблено до Всесвітнього дня донора крові.

"В Україні кількість донорів зменшується у зв'язку з пандемією. В цілому 70% донорів здають кров лише раз у житті", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко написав у Facebook, що одна здача крові може допомогти трьом людям.

"Сьогодні здавати кров безпечно! Час, який ви витратите на здачу крові - максимум 1 годину. Одна здача крові може допомогти 3 людям", - повідомив він.

Ляшко додав, що донорську кров можна розділити на 3 компоненти: еритроцитарну масу, тромбоцити та плазму. Кожен з них має специфічне застосування для пацієнтів, які потребують переливання крові.

Нагадаємо, ще в кінці квітня повідомлялося, що в Україні виник дефіцит донорської крові через COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня Верховна рада прийняла закон, яким забороняється вивезення донорської крові за кордон.

При цьому, коли уряд приймає рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам, або якщо наші медичні заклади повністю забезпечені плазмою і донорською кров'ю, то вивіз крові можуть дозволити.

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Автор: Максим Зайченко