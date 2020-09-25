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В Украине за угон автомобиля начнут наказывать тюрьмой: закон вступил в силу

Украина, Пятница 25 сентября 2020 11:58
В Украине за угон автомобиля начнут наказывать тюрьмой: закон вступил в силу
Фото: полиция (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине за угон автомобиля будут наказывать исключительно ограничением или лишением свободы. Закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины о противодействии незаконному завладению транспортным средством" сегодня вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ был опубликован в издании "Голос Украины" в четверг, 24 сентября.

Закон гласит, что незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В случае если угон авто совершили с помощью "электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны" или если стоимость авто составляет от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен), нарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

За кражу автомобиля, совершенную организованной группой или сопряженную с насилием, злоумышленнику грозит от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, 3 сентября данный законопроект во втором чтении одобрила Верховная рада.

Кроме того, Министерство внутренних дел создает базу данных карманников и автомобильных воров.

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