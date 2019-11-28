В Украине удерживается тепло

Погода в Украине 28 ноября улучшится, потеплеет, но ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях будут дожди, но потеплеет. Температура воздуха днем составит +3+9, ночью будет +1+3. На востоке страны без дождей, днем +2+4, а ночью -1+1.

В южных областях днем будет +8+10, а ночью -1+2. На юге переменная облачность, без дождей. Север страны тоже без дождей, днем +2+4, а ночью -1+1.

В центральных областях переменная облачность, дождей не будет. Днем ожидается +1+3, а ночью -3-1.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем ожидается +1+3, а ночью -3-1.

Напомним, РБК-Украина писало, погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Похолодание придет 1-2 декабря.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха в течение дня в четверг в большинстве областей +3 +7 градусов.