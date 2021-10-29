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В Украине удерживается теплая погода

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Киев, Пятница 29 октября 2021 08:00
В Украине удерживается теплая погода Фото: в Украине удерживается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня будет тепло и солнечно. Температура воздуха будет "плюсовая" во всех областях, что днем, что ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Во всех регионах будет сухо и без осадков. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +14+17, а ночью -2+6,
  • на севере днем +12+14, а ночью +5+7,
  • на востоке днем +11+13, а ночью +3+6,
  • на юге днем +14+16, а ночью +6+8,
  • в центре днем +12+14, а ночью +5+8.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня сохраняется теплая погода. Температура воздуха днем составит +12 +14, а ночью +6+8.

В Украине удерживается теплая погода
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