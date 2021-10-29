В Украине удерживается теплая погода
Фото: в Украине удерживается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня будет тепло и солнечно. Температура воздуха будет "плюсовая" во всех областях, что днем, что ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Во всех регионах будет сухо и без осадков. Температура воздуха составит:
- на западе днем +14+17, а ночью -2+6,
- на севере днем +12+14, а ночью +5+7,
- на востоке днем +11+13, а ночью +3+6,
- на юге днем +14+16, а ночью +6+8,
- в центре днем +12+14, а ночью +5+8.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня сохраняется теплая погода. Температура воздуха днем составит +12 +14, а ночью +6+8.