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В Україні утримується тепла погода

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 08:00
В Україні утримується тепла погода Фото: в Україні утримується тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні буде тепло та сонячно. Температура повітря буде "плюсова" у всіх областях, що вдень, що вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У всіх регіонах буде сухо та без опадів. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +14+17, а вночі -2+6,
  • на півночі вдень +12+14, а вночі +5+7,
  • на сході вдень +11+13, а вночі +3+6,
  • на півдні вдень +14+16, а вночі +6+8,
  • у центрі вдень +12+14, а вночі +5+8.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні зберігається тепла погода. Температура повітря вдень складе +12+14, а вночі +6+8.

В Україні утримується тепла погода
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