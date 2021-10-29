В Україні утримується тепла погода
Фото: в Україні утримується тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні буде тепло та сонячно. Температура повітря буде "плюсова" у всіх областях, що вдень, що вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
У всіх регіонах буде сухо та без опадів. Температура повітря складе:
- на заході вдень +14+17, а вночі -2+6,
- на півночі вдень +12+14, а вночі +5+7,
- на сході вдень +11+13, а вночі +3+6,
- на півдні вдень +14+16, а вночі +6+8,
- у центрі вдень +12+14, а вночі +5+8.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні зберігається тепла погода. Температура повітря вдень складе +12+14, а вночі +6+8.