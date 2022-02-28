В Украине учеников освободили от составления ДПА в этом году

Министерство образования и науки издало приказ об освобождении от ДПА учащихся начальной и базовой школ. Все из-за военного положения в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-кана л министра образования и науки Сергея Шкарлета.

" Из-за ситуации в Украине, которая страдает от грубой, открытой и широкомасштабной агрессии Российской Федерации, сегодня я издал приказ, которым освобождены от прохождения Государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году", - написал Шкарлет.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что МОН призвал прекратить образовательный процесс на две недели.

Также издание рассказывало о том, как школы и вузы будут работать в условиях военного времени.