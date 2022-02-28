В Україні учнів звільнили від складання ДПА цьогоріч

Міністерство освіти та науки видало наказ про звільнення від ДПА учнів початкової та базової шкіл. Усе через воєнний стан в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

" Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році", - написав Шкарлет.