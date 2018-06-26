В Украине участились факты насилия с применением оружия, - МинВОТ

Уровень радикализации общества накладывается на свободный доступ к оружию

В Украине случается примерно 300 случаев разной степени насилия ежемесячно, которые свидетельствуют о радикализации настроений и неконтролируемое использование оружия для разрешения споров. Об этом свидетельствует исследования и анализ информации из открытых источников, осуществленный Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ).

Как сообщается, министерство фиксирует случаи применения любого оружия, как отдельными лицами, так и радикально настроенными группировками во время совершения насильственных акций.

Известно, что в течение 2010-2016 годов в Украину было завезено из Турции 404 тысячи сигнальных пистолетов, которые легко перерабатываются в травматическое оружие.

"Такой пистолет был использован во время одного из нападений на лагерь ромов, а таких нападений только за два последний месяца в разных регионах было осуществлено пять. Всего в Украине официально зарегистрировано более 900 тыс. единиц оружия. В то же время по оценкам международных экспертов количество зарегистрированного и нелегального оружия достигает свыше 4,4 млн единиц", - говорится в сообщении.

Как сообщается, уровень радикализации общества накладывается на свободный доступ к оружию, а это уже опасность для существования государства.

"Такие случаи нельзя сводить исключительно к полицейской функции - наказание за такие действия это лишь часть решения проблемы. Уже четыре года мы живем в обществе, в котором насилие становится нормой, и особенно это имеет влияние на тех, кому в 2014 году было по 12-13 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.