В Україні почастішали факти насильства із застосуванням зброї, - МінТОТ

Рівень радикалізації суспільства накладається на вільний доступ до зброї

В Україні трапляється приблизно 300 випадків різного ступеню насильства щомісяця, які свідчать про радикалізацію настроїв та неконтрольоване використання зброї для вирішення суперечок. Про це свідчить дослідження та аналіз інформації з відкритих джерел, здійснений МТОТ.

Як повідомляється, МТОТ фіксує випадки застосування будь-якої зброї, як окремими особами, так і радикально налаштованими угрупуваннями під час здійснення насильницьких акцій.

Відомо, що протягом 2010-2016 років в Україну було завезено з Туреччини 404 тисячі сигнальних пістолетів, які легко переробляються в травматичну зброю.

"Такий пістолет був використаний під час одного з нападів на табір ромів, а таких нападів лише за два останній місяці в різних регіонах було здійснено п’ять. Загалом в Україні офіційно зареєстровано більше 900 тис. одиниць зброї. Водночас за оцінками міжнародних експертів кількість зареєстрованої та нелегальної зброї сягає понад 4,4 млн одиниць", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, рівень радикалізації суспільства накладається на вільний доступ до зброї, а це вже небезпека для існування держави.

"Такі випадки не можна зводити виключно до поліцейської функції - покарання за такі дії це лише частина вирішення проблеми. Вже чотири роки ми живемо в суспільстві, в якому насильство стає нормою, і особливо це має вплив на тих, кому у 2014 році було по 12-13 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області співробітники Служби безпеки України виявили арсенал зброї та боєприпасів.