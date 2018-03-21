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Интервью

В Украине тысячи вакансий с заработной платой свыше 15 тыс. гривен, - Розенко

НовостиЭкономика    21.03.2018 - 14:16
Городской центр занятости (УНИАН)
Городской центр занятости (УНИАН)

Госслужбы занятости могут предложить вакансии на 15 тыс. гривен

На сегодня в Украине имеется значительное количество вакансий с заработной платой свыше 15 тысяч гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Правительственный портал".

В частности, он сообщил, что по информации Государственной службы занятости, не только в Киеве, а и в Харьковской, Днепропетровской, Тернопольской и Запорожской областях, а также в Одессе, зарплата может превышать 15 тысяч гривен.

"По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата в которых превышает 15 тысяч гривен. При чем это не только Киев. Это и Харьковская, и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату. В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер-министр подчеркнул, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, Правительство работает и над улучшением условий труда.

"Рядом с вопросом повышения зарплат, над чем, безусловно, сегодня работает Правительство, стоит вопрос и улучшения условий труда, потому что европейские стандарты должны применяться не только в оплате труда, а и в условиях, в которых работает работник. И здесь, безусловно, речь идет и о мобильности рабочей силы, и об улучшении инфраструктуры, и о расширении возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа и мы работаем по каждому этом направлении", - подчеркнул Розенко.

Он также добавил, что средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже в октябре-ноябре этого года.

Напомним, как сообщалось ранее, решение о повышении минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен будет принято по итогам первого полугодия. Так заявил министр финансов Александр Данилюк.

Минюст готовит кампанию борьбе с задолженностями по заработной плате Решение о повышении минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен будет принято по итогам первого полугодия, - Данилюк
Теги: Павел Розенко, зарплата, работа
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