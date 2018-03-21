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В Україні тисячі вакансій із заробітною платою понад 15 тис. гривень, - Розенко

НовиниЕкономіка    21.03.2018 - 14:16
Міський центр зайнятості (УНІАН)
Міський центр зайнятості (УНІАН)

Держслужби зайнятості можуть запропонувати вакансії на 15 тис. гривень

На сьогодні в Україні є значна кількість вакансій із заробітною платою понад 15 тисяч гривень. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає "Урядовий портал".

Зокрема, він повідомив, що за інформацією Державної служби зайнятості, не лише в Києві, а і в Харківській, Дніпропетровській, Тернопільській та Запорізькій областях, а також в Одесі, зарплата може перевищувати 15 тисяч гривень.

"За інформацією Державної служби зайнятості, на сьогодні є тисячі вакансій по Україні, заробітна плата яких перевищує 15 тисяч гривень. При чому це не тільки Київ. Це і Харківська, Дніпропетровська область, і Одеса, і Тернопільська та Запорізька області. Тобто в цілому по Україні тільки через служби зайнятості спокійно можна знайти роботу на таку зарплату. У приватних агентствах з працевлаштування, переконаний, також є досить широкий вибір вакансій з гідними умовами оплати праці", - сказав він.

Крім того, віце-прем'єр-міністр підкреслив, що паралельно з питанням підвищення заробітних плат, Уряд працює і над поліпшенням умов праці.

"Поряд з питанням підвищення зарплат, над чим, безумовно, сьогодні працює Уряд, стоїть питання і поліпшення умов праці, тому, що європейські стандарти повинні застосовуватися не тільки в оплаті праці, а і в умовах, в яких працює працівник. І тут, безумовно, йдеться і про мобільність робочої сили, і про покращення інфраструктури, і про розширення можливості надавати працівниками пакети соціальних послуг. Це повинна бути комплексна реформа і ми працюємо по кожному цьому напрямку", - наголосив Розенко.

Він також додав, що середня заробітна плата по Україні може досягти 10 тис. грн вже у жовтні-листопаді цього року.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, рішення про підвищення мінімальної зарплати до 4,1 тис. гривень буде прийнято за підсумками першого півріччя. Так заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Мін'юст готує кампанію боротьбі з заборгованостями по заробітній платі Рішення про підвищення мінімальної зарплати до 4,1 тис. гривень буде прийнято за підсумками першого півріччя, - Данилюк
Теги: Павло Розенко, зарплата, работа
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