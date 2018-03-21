В Україні тисячі вакансій із заробітною платою понад 15 тис. гривень, - Розенко

Держслужби зайнятості можуть запропонувати вакансії на 15 тис. гривень

На сьогодні в Україні є значна кількість вакансій із заробітною платою понад 15 тисяч гривень. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає "Урядовий портал".

Зокрема, він повідомив, що за інформацією Державної служби зайнятості, не лише в Києві, а і в Харківській, Дніпропетровській, Тернопільській та Запорізькій областях, а також в Одесі, зарплата може перевищувати 15 тисяч гривень.

"За інформацією Державної служби зайнятості, на сьогодні є тисячі вакансій по Україні, заробітна плата яких перевищує 15 тисяч гривень. При чому це не тільки Київ. Це і Харківська, Дніпропетровська область, і Одеса, і Тернопільська та Запорізька області. Тобто в цілому по Україні тільки через служби зайнятості спокійно можна знайти роботу на таку зарплату. У приватних агентствах з працевлаштування, переконаний, також є досить широкий вибір вакансій з гідними умовами оплати праці", - сказав він.

Крім того, віце-прем'єр-міністр підкреслив, що паралельно з питанням підвищення заробітних плат, Уряд працює і над поліпшенням умов праці.

"Поряд з питанням підвищення зарплат, над чим, безумовно, сьогодні працює Уряд, стоїть питання і поліпшення умов праці, тому, що європейські стандарти повинні застосовуватися не тільки в оплаті праці, а і в умовах, в яких працює працівник. І тут, безумовно, йдеться і про мобільність робочої сили, і про покращення інфраструктури, і про розширення можливості надавати працівниками пакети соціальних послуг. Це повинна бути комплексна реформа і ми працюємо по кожному цьому напрямку", - наголосив Розенко.

Він також додав, що середня заробітна плата по Україні може досягти 10 тис. грн вже у жовтні-листопаді цього року.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, рішення про підвищення мінімальної зарплати до 4,1 тис. гривень буде прийнято за підсумками першого півріччя. Так заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.