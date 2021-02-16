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В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, их мощности ограничены

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 12:41
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, их мощности ограничены Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране есть только три компании, которые могут обеспечить надлежащие условия для хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Однако он отметил, что их мощности ограничены.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Укринформу".

По его словам, вакцина Pfizer требует сложной инфраструктуры из-за транспортировки и хранения при чрезвычайно низкой температуре -80 градусов.

"В Украине есть три компании, способные обеспечить такие условия хранения, их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Министерства здравоохранения, этого должно хватить для того, чтобы выдерживать цикличность использования и завоза новых партий", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что мощности компаний в будущем могут развивать.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer должна была прийти в Украину до 15 февраля. Однако возникли бюрократические трудности, которые помешали это сделать.

Также ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer на этой неделе.

При этом Максим Степанов заявил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине в течение следующего месяца.

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