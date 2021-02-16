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В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, їхні потужності обмежені

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 12:41
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, їхні потужності обмежені Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні є тільки три компанії, які можуть забезпечити належні умови зберігання для вакцини від коронавірусу Pfizer. Однак він зазначив, що їхні потужності обмежені.

Про це Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, вакцина Pfizer потребує складної інфраструктури через транспортування та зберігання за надзвичайно низької температури -80 градусів.

"В Україні є три компанії, здатні забезпечити такі умови зберігання, їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень. За розрахунками Міністерства охорони здоров’я, цього має вистачити для того, щоб витримувати циклічність використання та завозу нових партій", - сказав голова уряду.

Шмигаль також додав, що потужності компаній в майбутньому можуть розвивати.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу компанії Pfizer мала прийти в Україну до 15 лютого. Однак виникли бюрократичні труднощі, які завадили це зробити.

Також раніше в МОЗ повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на цьому тижні.

При цьому Максим Степанов заявив, що китайська COVID-вакцина Sinovac буде в Україні протягом наступного місяця.

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