ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине третий день более 800 зараженных и новый рекорд по коронавирусу

Пятница 10 июля 2020 09:08
В Украине третий день более 800 зараженных и новый рекорд по коронавирусу
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

За сутки выздоровели более 1000 человек

По состоянию на 10 июля в Украине фиксируют новый рекорд по коронавирусу, за сутки выздоровели 1 016 пациентов и 819 человек заразились. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области и Киеве.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии выздоровели от вируса 24 800 человек. Общее число зараженных составляет 52 043 человек.

Кроме того, за вчера умерли еще 18 человек, всего 1345 смертельных случаев.

За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 выявили в Закарпатской области, Киеве и Львовской области.

Отметим, в стране уже третий день фиксируют более 800 новых случаев коронавируса. Впрочем, растет статистика по числу выздоровевших. Минздрав называет главной причиной роста количества зараженных - невыполнение рекомендаций министерства.

В Минздраве призывают украинцев носить маски в большом скоплении людей и придерживаться социальной дистанции. Особенно в супермаркетах и общественном транспорте.

Напомним, Минздрав обновил список стран "красной зоны", куда были включены, в частности, Чехия и Черногория.

Также отметим, что МИД назвал категории украинцев, которым не запретили въезд в Евросоюз.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь