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В Украине третий день более 1000 новых случаев коронавируса

Киев, Пятница 31 июля 2020 08:43
В Украине третий день более 1000 новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже почти 70 тысяч зараженных

По состоянию на 31 июля в Украине небольшой спад количества новых случаев коронавируса, но за вчера заразились 1090 человек. Больше всего инфицированных выявили во Львовской области, Киеве, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 69 884 человек, выздоровели 38 752 и 1693 человека умерли.

В частности, за минувшие сутки умерли 20 человек и 598 выздоровели.

Антилидерами по количеству зараженных является Львовская область, Киев, Ровенская и Черновицкая области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.

Ранее в Минздраве говорили, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от COVID-19, так как в стране нет необходимого оборудования.

Кроме того, американская компания Novavax сообщила о начале испытания вакцины от коронавируса на людях в Австралии, ожидается, что вакцина этой компании появится уже в этом году.

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