ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Австралии компания из США начала испытания на людях вакцины против коронавируса

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 06:52
В Австралии компания из США начала испытания на людях вакцины против коронавируса
Фото: Novavax может изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году (freepik)

Испытания уже были проведены на животных

Американская биотехнологическая компания Novavax начала в Австралии испытание на людях экспериментальной вакцины против коронавируса. Компания планирует выпустить препарат, который прошел все проверки, в этом году.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Первая фаза испытаний уже началась. В ней принимает участие 131 доброволец в городах Мельбурн и Брисбен.

Ученые хотят проверить безопасность вакцины NVX-CoV2373, для чего будет определять ее эффективность на ранних стадиях. Результаты первой стадии ожидаются в июле.

Испытания уже были проведены на животных. При этом установлено, что препарат является эффективным против COVID-19 при введении небольших доз.

В случае его утверждения Novavax может изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд - в следующем.

Напомним, американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Также РБК-Украина сообщало, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca получила от США более 1 млрд долларов на разработку вакцины от коронавирус.

Сейчас в мире разрабатывается более сотни различных вакцин против коронавируса, и только в США тестируют 8 потенциальных препаратов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ВакцинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь