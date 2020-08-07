В Украине тестируют четыре препарата от коронавируса

В Украине по состоянию на сегодня четыре фармацевтические компании тестируют препараты для лечения коронавируса. Сейчас препараты проходят клинические исследования.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Так, тестируют свои препараты компании "Фармак" ("Амизон Макс"), "Борщаговский химико-фармацевтический завод" ("Корвитин"), "Биофарма Плазма" ("Биовен") и "Интерхим" ("Амиксин IC").

Как отметили в СНБО, возрастной диапазон участников исследований - от 18 до 65 лет, а к испытаниям "Биовена" и "Корвитина" дополнительно привлечены лица пожилого возраста (старше 65 лет).

Все перечисленные препараты зарегистрированы в Украине, поэтому будут допущены к применению, но сейчас в их инструкциях к применению нет информации по лечению COVID-19.

Напомним, со следующего года Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса; как пояснил главный санврач Виктор Ляшко, это стало возможным благодаря механизму COVAX.

Кроме того, в июле Министерство здравоохранения исключило два препарата из перечня используемых при лечении коронавируса.