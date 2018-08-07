В Украине за сутки утонули более 20 человек

Среди утонувших за минувшие сутки - пятеро детей

В Украине за минувшие сутки, 6 августа, на водоемах утонул 21 человек. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на протяжении минувших суток на водоемах Украины утонул 21 человек. Среди утонувших - пятеро детей. В частности, в селе Бродовское в Ровенской области в реке Горынь утонули две девочки 12 и 13 лет, в этот же день в соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения. В Хмельницкой области на пруду в Славутском районе водолазы подняли тело утонувшего мальчика 2005 года рождения.

Всего с начала года на водоемах Украины уже утонули 808 человек, из которых 84 ребенка. При этом удалось спасти 581 человека, в том числе 106 детей. Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Что касается происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра или же позволяют детям самостоятельно посещать водоемы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области в отеле отравились 16 детей.