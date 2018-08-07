В Україні за добу потонули понад 20 осіб

Серед потонулих за минулу добу - п'ятеро дітей

В Україні за минулу добу, 6 серпня, на водоймах втопилася 21 людина. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що впродовж минулої доби на водоймах України втопилася 21 людина. Серед потонулих - п'ятеро дітей. Зокрема, в селі Бродівське у Рівненській області у річці Горинь потонули дві дівчинки 12 і 13 років, в цей же день в сусідньому селі Антонівка потонув хлопчик 2003 року народження. У Хмельницькій області на ставку в Славутському районі водолази підняли тіло потонулого хлопчика 2005 року народження.

Всього з початку року на водоймах України потонуло 808 осіб, з яких 84 дитини. При цьому вдалося врятувати 581 людину, в тому числі 106 дітей. Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Що стосується пригод за участю дітей, то нещасні випадки відбуваються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду або ж дозволяють дітям самостійно відвідувати водойми.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області у готелі отруїлися 16 дітей.