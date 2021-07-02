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В Украине существовал "теневой" рынок земли, - Лещенко

Автор: Юлия Струк

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что в Украине существовал "теневой" рынок земли. По его словам, в последний день запуска рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами по купле-продаже земли.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В Украине существовал теневой рынок земли, где юридические лица свободно покупали, продавали земли в объеме тысячи гектаров. Юридические лица аккумулировали тысячи гектаров", - заявил министр.

Он подчеркнул, что операции внимательно отслеживали через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр.

"В последний день запуска рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами, которые проводили операции купли-продажи. Тем самым мы подтверждаем, что в Украине фактически существовал рынок, который был абсолютно нерегулируемым", - сказал глава Минагрополитики.

Напомним, Лещенко прогнозирует, что средняя цена земли по стране после открытия рынка составит около 2 тысяч долларов за гектар. Затем она может вырасти в несколько раз.

Как писало РБК-Украина, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый ВР в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С этого дня украинцы смогут покупать и продавать землю.

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Министерство аграрной политикиРынок земли