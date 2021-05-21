В Украине существенно увеличили финансирование экстренной медпомощи, - Шмыгаль

По его словам, на 2021 год в госбюджете предусмотрено 14 млрд гривен на экстренную медицину, тогда как в 2019 году на нее было выделено 6 млрд гривен.

"Это ощутимая разница в суммах... это значительно увеличенные выплаты медикам, это сотни новых автомобилей, это отремонтированы приемные отделения, это новое качественное оборудование. С этим уровнем увеличения бюджета... за 2-3 года в Украине может быть достойная и обеспеченная всем необходимым экстренная медицина", - сказал премьер.

Кроме того, почти 4 млрд гривен направлено на субвенцию местным бюджетам для поддержки региональных учреждений здравоохранения.

Также более 10 млрд гривен предусмотрели на централизованное обеспечение больных дорогостоящими лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе закупку наборов для проведения ПЦР-исследований.

"Более чем 3 млрд грн выделено на программу "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями", где предусмотрены средства и на доплаты, и на тестирование", - проинформировал глава Кабмина.

По его словам, Нацслужба здоровья с начала года уже выплатила больницам почти 7 млрд гривен для борьбы с коронавирусной болезнью.