В Україні суттєво збільшили фінансування екстренної меддопомоги, - Шмигаль

За його словами, на 2021 рік у держбюджеті передбачено 14 млрд гривень на екстрену медицину, тоді як у 2019 році на неї було виділено 6 млрд гривень.

"Це відчутна різниця у сумах... це значно збільшені виплати медикам, це сотні нових автомобілів, це відремонтовані приймальні відділення, це нове якісне обладнання. З цим рівнем збільшення бюджету... за 2-3 роки в Україні може бути достойна та забезпечена всім необхідним екстрена медицина", - сказав прем'єр.

Крім того, майже 4 млрд гривень спрямовано на субвенцію місцевим бюджетам для підтримки регіональних закладів охорони здоров’я.

Також понад 10 млрд гривень передбачили на централізоване забезпечення хворих дороговартісними лікарськими засобами та медичними виробами, зокрема закупівлю наборів для проведення ПЛР-досліджень.

"Більш ніж 3 млрд грн виділено на програму "Громадське здоровʼя та заходи боротьби з епідеміями", де передбачені кошти й на доплати, і на тестування", - поінформував глава Кабміну.

За його словами, Нацслужба здоров'я з початку року уже виплатила лікарням майже 7 млрд гривень для боротьби з коронавірусною хворобою.