Украине стоит ввести запрет на экспорт лома, чтобы не проиграть в мировой войне за ресурсы, - эксперт

"На мировом рынке резко выросли цены, потому что такие страны как Китай или Индия начали реализовывать политику стимулирования импорта лома. Зачем им это нужно? Потому что лом - это сырье, которое позволяет снизить выбросы металлургии", - объяснил Тарасенко.

В результате роста цен на лом его экспорт из Украины резко вырос - по итогам июня вывезли 85 тыс. тонн., июля - 104 тыс. тонн. Что является рекордным за последние годы. И если сейчас не предпринимать меры, по мнению эксперта, экспорт лома может превысить миллион тонн.

По словам Тарасенко, ограниченность ресурса заставляет одни страны стимулировать его импорт, а другие начинают ограничивать его вывоз, чтобы обеспечить сырьем своих металлургов.

"До этого ЮАР запретила экспорт лома, в ЕС ведется диалог о том, чтобы запретить экспорт лома. При этом в ЕС есть даже конкретный механизм, в рамках которого это предполагается сделать. Европа последовательно в течении нескольких лет диет по пути запрета на экспорт отходов. Лом признается отходами. Поэтому принятие этого решения вполне реально", - рассказал Тарасенко.

Эксперт подчеркнул: в мире началась война за этот ресурс и Украине следует запретить вывоз лома, чтобы украинские производители не столкнулись с дефицитом сырья, что приведет к сокращению производства и кризису в металлургической отрасли.

"Сейчас, условно говоря, потребление украинской металлургии в месяц порядка 300 тыс. тонн. В год 3,3 млн. тонн. И если вывозится 100 тыс. тонн в месяц, то нужно нарастить ломозаготовку на 30 %. Может в какой-то момент это удастся сделать, а в какой-то момент не удастся, то что будет? Действительно могут быть локальные дефициты, что уже наблюдалось в прошлом", - пояснил Тарасенко.