Україні варто ввести заборону на експорт брухту, щоб не програти в світовій війні за ресурси, - експерт

"На світовому ринку різко зросли ціни, тому що такі країни як Китай або Індія почали реалізовувати політику стимулювання імпорту брухту. Навіщо їм це потрібно? Тому що лом - це сировина, яка дозволяє знизити викиди металургії", - пояснив Тарасенко.

В результаті зростання цін на лом його експорт з України різко виріс - за підсумками червня вивезли 85 тис. тонн., липня - 104 тис. тонн. Що є рекордним за останні роки. І якщо зараз не вживати заходів, на думку експерта, експорт брухту може перевищити мільйон тонн.

За словами Тарасенка, обмеженість ресурсу змушує одні країни стимулювати його імпорт, а інші починають обмежувати його вивезення, щоб забезпечити сировиною своїх металургів.

"До цього ПАР заборонила експорт брухту, в ЄС ведеться діалог про те, щоб заборонити експорт брухту. При цьому в ЄС є навіть конкретний механізм, в рамках якого це передбачається зробити. Європа послідовно протягом декількох років йде шляхом заборони на експорт відходів. Лом визнається відходами. Тому прийняття цього рішення цілком реально", - розповів Тарасенко.

Експерт підкреслив: в світі почалася війна за цей ресурс і Україні слід заборонити вивезення брухту, щоб українські виробники не зіткнулися з дефіцитом сировини, що призведе до скорочення виробництва і кризи в металургійній галузі.

"Зараз, умовно кажучи, споживання української металургії в місяць близько 300 тис. тонн. У рік 3,3 млн. тонн. І якщо вивозиться 100 тис. тонн на місяць, то потрібно наростити брухтозаготівлі на 30%. Може в якийсь момент це вдасться зробити, а в якийсь момент не вдасться, то що буде? Дійсно можуть бути локальні дефіцити, що вже спостерігалося в минулому", - пояснив Тарасенко.