В Украине стартует программа, которая поднимет среднюю продолжительность жизни, - Тимошенко

По его словам, "Здоровая Украина" предусматривает целый комплекс мероприятий, над разработкой которых Офис президента долгое время работал вместе с министерствами здравоохранения, молодежи и спорта, а также образования и науки с привлечением десятков экспертов в различных областях.

Программа, среди прочего, предусматривает открытие во всех регионах Украины спортивных площадок с открытым доступом. Для их строительства только на первом этапе уже выбраны 873 локации.

Также продолжается восстановление приемных больничных отделений, которые после обновления и оснащения современным медицинским оборудованием позволяют сократить время оказания помощи пациентам с нескольких часов до 20-30 минут. Таких отделений в этом году будет реконструировано 177.

Отдельным пунктом программы является новый подход к физическому воспитанию подрастающего поколения. Так, по словам Тимошенко, в школах будет применена новая концепция уроков физкультуры, которые должны стать интересными и, следовательно, популярными среди детей. Будет также реформирована система школьного питания; занятия в спортивных секциях и кружках будут всячески популяризироваться; будут введены новые онлайн-приложения, которыми дети и родители смогут пользоваться во время занятий спортом.

Для украинцев в возрасте старше 55 лет предусмотрены так называемые медицинские чекапы - полные обследования раз в два года или чаще.

"Как часто мы удивляемся за рубежом, когда видим, что для тысяч людей занятия бегом на улицах или другими видами физической активности является абсолютно обычным явлением. Пора перестраивать и свой менталитет. Самый ценный ресурс, который есть у каждого из нас, - это здоровье", - написал замглавы ОП.