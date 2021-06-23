В Україні стартує програма, яка підніме середню тривалість життя, - Тимошенко

За його словами, "Здорова Україна" передбачає цілий комплекс заходів, над розробкою яких Офіс президента тривалий час працював разом з міністерствами охорони здоров'я, молоді і спорту, а також освіти і науки із залученням десятків експертів у різних галузях.

Програма, серед іншого, передбачає відкриття в усіх регіонах України спортивних майданчиків з відкритим доступом. Для їх будівництва тільки на першому етапі вже обрані 873 локації.

Також триває відновлення приймальних лікарняних відділень, які після оновлення і оснащення сучасним медичним обладнанням дозволяють скоротити час надання допомоги пацієнтам з декількох годин до 20-30 хвилин. Таких відділень цього року буде реконструйовано 177.

Окремим пунктом програми є новий підхід до фізичного виховання нового покоління українців. Так, за словами Тимошенка, у школах буде запроваджена нова концепція уроків фізкультури, які мають стати цікавими та водночас популярними серед дітей. Буде також реформована система шкільного харчування; заняття у спортивних секціях і гуртках будуть всіляко популяризуватися; будуть введені нові онлайн-додатки, якими діти і батьки зможуть користуватися під час занять спортом.

Для українців у віці старше 55 років передбачені так звані медичні чекапи - повні обстеження раз на два роки або частіше.

"Як часто ми дивуємося за кордоном, коли бачимо, що для тисяч людей заняття бігом на вулицях або іншими видами фізичної активності є абсолютно звичним явищем. Пора перебудовувати і свій менталітет. Найцінніший ресурс, який є у кожного з нас, - це здоров'я", - наголосив заступник голови ОП.