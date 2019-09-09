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В Україні стартує IT-аудит митниці, - Нефьодов

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 16:52
В Україні стартує IT-аудит митниці, - Нефьодов
Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

У митній службі 9 вересня стартував IT-аудит

Формальний ІТ-аудит основних систем нової митниці України розпочався 9 вереся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

За його словами, роботу шести спеціалістів фінансує проект EU4PFM (програма з управління державними фінансами, яка направлена на підтримку податкових та митних реформ в Україні та розбудову потенціалу з управління державними фінансами, - ред).

"Спеціалісти мають перевірити всі бази даних і процедури їх наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо", - додав Нефьодов.

Також Нефьодов каже, що за 3 місяці потрібно не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці.

Підкреслив, що "особливий акцент буде на АСАУРі (Автоматизована система аналізу та управління ризиками – ред.).

"Там десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати", - резюмував Нефьодов.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Європейський Союз виділяє на втілення EU4PFM майже 30 млн євро. Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році.

Як повідомляє РБК-Україна, Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова главою Державної митної служби.

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