В Украине стартовала регистрация на экзамен по украинскому языку для госслужащих

Сам экзамен начнется 19 июля в 9:30. Далее в течение первых двух недель ежедневно в будни будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

"Это связано с тем, что многие люди идут на конкурсы на разные должности", - пояснила Демская.

Проверять работы для установления уровня владения государственным языком аппарат комиссии и сама комиссия будут в течение 15 календарных дней.

"Это значит, что дольше точно нельзя, но быстрее можно. Поэтому я думаю, что первые сертификаты мы выдадим как можно скорее",- отметила она.

По состоянию на сегодня, испытательные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

"Чтобы не было сбоев, максимальное количество – это 900 человек в день из расчета 300 человек на 1 сессию. Надо понимать, что есть пропускная способность самой системы, есть количество экзаменаторов, которые могут проверить определенное количество работ. Если все это совместить, то оптимальное количество тех, кто в течение дня сдает экзамен, не должно превышать 900 человек", - рассказала она.