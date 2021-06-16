UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине стартовала большая приватизация, - Сенниченко

Автор: РБК-Украина

В Украине впервые с 2005 года стартовала большая приватизация, а первые объекты будут выставлены на прозрачные аукционы уже этим летом. Это стало возможно благодаря общей работе президента, Кабинета министров, народных депутатов, а также всего украинского общества.

Об этом заявил глава ФГИ в ходе Всеукраинского Форума "Украина 30", темой которой была определена "Экономика без олигархов".

"В Украине стартовала большая приватизация. Впервые со времен "Криворожстали". Мы сделали это вместе с Кабинетом министров, командой Президента, депутатами Верховной Рады и представителями общественности. Я всегда подчеркивал, что только совместная работа даст результат", - отметил Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко напомнил, что в 2020 году Фонд госимущества перевыполнил план поступлений в госбюджет от приватизации в 6 раз, а совокупные поступления от приватизации с начала 2020 года уже превысили 4,5 млрд грн. Этого удалось достичь благодаря работе ФГИ, что полностью изменил подходы к процессу приватизации. Теперь он прозрачен, а информация про все объекты доступна онлайн.

"Для меня, приватизация - это о свободе предпринимательства. Экономическая стратегия Украины-2030 четко предусматривает уменьшение непосредственного участия государства в экономике. То есть, государство все больше должно становиться компетентным, профессиональным, компактным управленцем, менеджером, который направляет стратегию Украины, устанавливает правила и обеспечивает их неуклонное выполнение", - подчеркнул Сенниченко.

Фонд государственного имущества также рассчитывает на принятие Верховной радой комплексного законопроекта №4572 о содействии привлечения инвестиций путем приватизации и аренды. Законопроект позволит ускорить приватизацию и снимет излишнее бюрократические барьеры. Предложение уже поддержали более 30 бизнес-ассоциаций.

Напомним, первый аукцион большой приватизации по Объединенной горно-химической компании должен состояться в III квартале 2021.

Фонд госимущества в этом году планирует принести в госбюджет более 12 млрд грн от приватизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФГИУприватизация