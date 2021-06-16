В Украине стартовала большая приватизация, - Сенниченко

"В Украине стартовала большая приватизация. Впервые со времен "Криворожстали". Мы сделали это вместе с Кабинетом министров, командой Президента, депутатами Верховной Рады и представителями общественности. Я всегда подчеркивал, что только совместная работа даст результат", - отметил Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко напомнил, что в 2020 году Фонд госимущества перевыполнил план поступлений в госбюджет от приватизации в 6 раз, а совокупные поступления от приватизации с начала 2020 года уже превысили 4,5 млрд грн. Этого удалось достичь благодаря работе ФГИ, что полностью изменил подходы к процессу приватизации. Теперь он прозрачен, а информация про все объекты доступна онлайн.

"Для меня, приватизация - это о свободе предпринимательства. Экономическая стратегия Украины-2030 четко предусматривает уменьшение непосредственного участия государства в экономике. То есть, государство все больше должно становиться компетентным, профессиональным, компактным управленцем, менеджером, который направляет стратегию Украины, устанавливает правила и обеспечивает их неуклонное выполнение", - подчеркнул Сенниченко.

Фонд государственного имущества также рассчитывает на принятие Верховной радой комплексного законопроекта №4572 о содействии привлечения инвестиций путем приватизации и аренды. Законопроект позволит ускорить приватизацию и снимет излишнее бюрократические барьеры. Предложение уже поддержали более 30 бизнес-ассоциаций.