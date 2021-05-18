В Украине стартовала большая приватизация, - Тимошенко

По его словам, это историческое событие, поскольку в государстве впервые сформировалась политическая воля для превращения убыточных предприятий в прибыльные для бюджета производства.

"В Украине годами избегали реальной приватизации крупных объектов государственного имущества. Для страны они приносили разве что убытки, и только для избранных - могли быть коррупционной кормушкой", - пишет Тимошенко.

В результате приватизации, по словам замглавы ОП, ранее убыточное для бюджета имущество позволит привлечь миллиардные инвестиции и наконец-то начнет приносить прибыль для украинского бюджета.

Тема приватизации уже стала обязательной для селекторных совещаний в Офисе президента с областными государственными администрациями. Последнее из них 17 мая было проведено с участием Фонда госимущества.

"Ключевое в нашей совместной работе - чтобы большая и малая приватизация в Украине происходила прозрачно. Впервые в истории Украины на это есть политическая воля. Процесс уже необратим", - отметил Тимошенко.