В Украине стартовала благотворительная акция помощи онкобольным детям, - Шевченко

Присоединиться к акции смогут все украинцы, у кого сохранились монеты номиналом 25 копеек. Эти монеты почти год как выведены из обращения, но их все еще можно принести в банк и обменять на деньги действующих номиналов. Для участия же в акции надо сдать монеты в один из шести банков-партнеров и дать согласие на перечисление соответствующей суммы на счет фонда "Таблеточки". Среди партнеров акции: Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк и Индустриалбанк.

"После перечисления они пойдут на покупку лекарств для сотен больных детей, специальное питание, паллиативную помощь, реабилитацию и лечение за рубежом. Со своей стороны, прошу сограждан принять участие в акции и помочь маленьким украинцам в борьбе с их болезнью. Благодаря нам с вами, история их побед может вырасти!" - отмечает Шевченко.

Монет номиналом 25 копеек, по оценке председателя правления Нацбанка, у населения сохраняется 1,5 млрд на общую сумму около 400 млн гривен, и эти средства могут быть направлены на лечение детей от рака.

В прошлом году в Украине, по словам Шевченко, обнаружили 1442 случая онкологии у детей до 14 лет. И только около 60% детей в Украине выздоравливают. Хотя в Европе 75-80% детей с диагнозами злокачественных опухолей и лейкозов имеют шансы снова быть здоровыми.