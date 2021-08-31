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В Украине стартовала благотворительная акция помощи онкобольным детям, - Шевченко

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Киев, Вторник 31 августа 2021 15:11
В Украине стартовала благотворительная акция помощи онкобольным детям, - Шевченко Фото: в Украине стартовала благотворительная акция помощи онкобольным детям (facebook.com/KyryloShevchenko)
Автор: Наталия Гурковская

Нацбанк Украины вместе с благотворительным фондом "Таблеточки" начали всеукраинскую благотворительную акцию "Монетки детям".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.

Присоединиться к акции смогут все украинцы, у кого сохранились монеты номиналом 25 копеек. Эти монеты почти год как выведены из обращения, но их все еще можно принести в банк и обменять на деньги действующих номиналов. Для участия же в акции надо сдать монеты в один из шести банков-партнеров и дать согласие на перечисление соответствующей суммы на счет фонда "Таблеточки". Среди партнеров акции: Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк и Индустриалбанк.

"После перечисления они пойдут на покупку лекарств для сотен больных детей, специальное питание, паллиативную помощь, реабилитацию и лечение за рубежом. Со своей стороны, прошу сограждан принять участие в акции и помочь маленьким украинцам в борьбе с их болезнью. Благодаря нам с вами, история их побед может вырасти!" - отмечает Шевченко.

Монет номиналом 25 копеек, по оценке председателя правления Нацбанка, у населения сохраняется 1,5 млрд на общую сумму около 400 млн гривен, и эти средства могут быть направлены на лечение детей от рака.

В прошлом году в Украине, по словам Шевченко, обнаружили 1442 случая онкологии у детей до 14 лет. И только около 60% детей в Украине выздоравливают. Хотя в Европе 75-80% детей с диагнозами злокачественных опухолей и лейкозов имеют шансы снова быть здоровыми.

Недавно Кирилл Шевченко отметил, что Украина за годы независимости создала прозрачную и открытую миру банковскую систему.

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