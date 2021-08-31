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В Україні стартувала благодійна акція допомоги онкохворим дітям, - Шевченко

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 15:11
В Україні стартувала благодійна акція допомоги онкохворим дітям, - Шевченко Фото: в Україні стартувала благодійна акція допомоги онкохворим дітям (facebook.com/KyryloShevchenko)
Автор: Наталія Гурковська

Нацбанк України разом з благодійним фондом "Таблеточки" розпочали всеукраїнську благодійну акцію "Монетки дітям".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка в Facebook.

Долучитися до акції зможуть усі українці, в кого збереглися монети номіналом 25 копійок. Ці монети майже рік як виведені з обігу, але їх все ще можна принести до банку та обміняти на гроші за чинним номіналом. Для участі ж у акції треба здати монети у один з шести банків-партнерів та дати згоду на перерахування відповідної суми на рахунок фонду "Таблеточки". Серед партнерів акції: Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк та Індустріалбанк.

"Після перерахування вони підуть на купівлю ліків для сотень хворих дітей, спеціальне харчування, паліативну допомогу, реабілітацію та лікування за кордоном. Зі свого боку прошу співгромадян взяти участь у акції та допомогти маленьким українцям у боротьбі з їхньою хворобою. Завдяки нам з вами, історія їхніх перемог може зрости!" - зазначає Шевченко.

Монет номіналом 25 копійок, за оцінкою голови правління Нацбанку, у населення зберігається 1,5 млрд на загальну суму близько 400 млн гривень, і ці кошти можуть бути спрямовані на лікування дітей від раку.

Торік в Україні, за словами Шевченка, виявили 1 442 випадки онкології у дітей до 14 років. І лише близько 60% дітей в Україні одужують. Хоча у Європі 75-80% дітей із діагнозами злоякісних пухлин і лейкозів мають шанси знову бути здоровими.

Нещодавно Кирило Шевченко зазначив, що Україна за роки незалежності створила прозору та відкриту світові банківську систему.

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