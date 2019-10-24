В Украине стартовал проект Совета Европы по социальным правам украинцев

Фото: Совет Европы (facebook.com eucouncil)

Проект продлится 2 года

В четверг, 24 октября, в Украине стартовал новый проект Совета Европы "Развитие социальных прав человека как ключевой фактор устойчивой демократии в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Указано, что это первый и единственный проект Совета Европы, сфокусированный исключительно на социальных правах людей. Цель инициативы - помочь украинской власти в усилении развития социальных прав в государстве.

Приоритетные направления работы в рамках проекта следующие:

права детей;

права лиц с инвалидностью;

права пожилых людей.

"Активная фаза проекта начнется 1 ноября и продлится два года. Среди прочего за это время планируется усовершенствовать нормативную базу по социальным правам человека в соответствии с европейскими стандартами, предусмотренных Европейской социальной хартией", - указано в сообщении Кабинета министров.

Напомним, комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2063 об обеспечении доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.

Как писало РБК-Украина, в Раде поддерживают упрощение получения статуса ребенка, пострадавшего от военных действий.