В Україні стартував проект Ради Європи щодо соціальних прав українців

Фото: Рада Європи (facebook.com eucouncil)

Проект триватиме 2 роки

У четвер, 24 жовтня, в Україні стартував новий проект Ради Європи "Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Вказано, що це перший та єдиний проект Ради Європи, сфокусований виключно на соціальних правах людей. Мета ініціативи - допомогти українській владі у посиленні розвитку соціальних прав у державі.

Пріоритетні напрямки роботи в рамках проекту є наступними:

права дітей;

права осіб з інвалідністю;

права людей похилого віку.

"Активна фаза проекту почнеться 1 листопада і триватиме два роки. Серед іншого за цей час планується вдосконалити нормативну базу щодо соціальних прав людини відповідно до європейських стандартів, передбачених Європейською соціальною хартією", - вказано у повідомленні Кабінету міністрів.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №2063 про забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

Як писало РБК-Україна, у Раді підтримують спрощення отримання статусу дитини, яка постраждала від військових дій.