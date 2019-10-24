ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні стартував проект Ради Європи щодо соціальних прав українців

Новини » Політика    24.10.2019 - 17:23
В Україні стартував проект Ради Європи щодо соціальних прав українців
Фото: Рада Європи (facebook.com eucouncil)

Проект триватиме 2 роки

У четвер, 24 жовтня, в Україні стартував новий проект Ради Європи "Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Вказано, що це перший та єдиний проект Ради Європи, сфокусований виключно на соціальних правах людей. Мета ініціативи - допомогти українській владі у посиленні розвитку соціальних прав у державі.

Пріоритетні напрямки роботи в рамках проекту є наступними:

  • права дітей;
  • права осіб з інвалідністю;
  • права людей похилого віку.

"Активна фаза проекту почнеться 1 листопада і триватиме два роки. Серед іншого за цей час планується вдосконалити нормативну базу щодо соціальних прав людини відповідно до європейських стандартів, передбачених Європейською соціальною хартією", - вказано у повідомленні Кабінету міністрів.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №2063 про забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

Як писало РБК-Україна, у Раді підтримують спрощення отримання статусу дитини, яка постраждала від військових дій.

У МВС розповіли, кому не будуть доступні електронні водійські права В Раді Європи стурбовані судовою реформою
Новини України Рада Європиправа человека
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся