В Украине стартовал новый этап смягчения карантина: что заработало

Сегодня в Украине начался новый этап выхода страны из карантина. Возобновили работу базы отдыха и санатории, учреждения культуры, и два КПВВ на Донбассе.

Такое решение принял Кабинет министров

Как сообщается, Украина сегодня возобновила работу пропускных пунктов на Донбассе. В частности, это два КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка". Таким образом через первый можно будет пройти пешком, а второй будет осуществлять пропуск с 11:00 до 14:00.

Чтобы пересечь линию разграничения, необходимо быть в защитной маске, придерживаться социальной дистанции, пройти температурный скрининг и предоставить согласие на самоизоляцию, с использованием электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации.

Кроме того, согласно установленным правилам в Министерстве здравоохранения возобновили свою работу базы отдыха и санатории. Они заработали в областях, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.

Отметим, Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям. Так, одним из них есть данные среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Следующим показателем является инцидентность - количество больных, вновь заболевших людей за последние 7 дней на 100 тыс. населения. А также загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, которая не должна быть больше 50%.

Напомним, Украина частично сняла карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты с 5 июня выполняются внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.

Вместе с тем, РБК-Украина сообщало, что Львовская область не готова к ослаблению карантина из-за большого числа новых заражений коронавирусом за последние 7 дней.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки заразились еще 525 человек и 357 выздоровели.