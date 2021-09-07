В Украине стало меньше банков и страховых компаний: НБУ аннулировал очередные лицензии

В течение августа НБУ зарегистрировал восемь новых игроков небанковского финансового рынка, а именно шесть финансовых компаний и две лизинговые компании.

В то же время были исключені из реестров 13 участников рынка - две финансовые компании, семь страховщиков (одна страховая компания покинула рынок добровольно, шесть - принудительно), один ломбард, два кредитных союза и одна лизинговая компания.

Сейчас на небанковском рынке работают 153 non-life страховщика (было 160) и 17 life страховщиков, 286 ломбардов (было 287), 301 кредитный союз (было 303), 138 лизинговых компаний (было 137), 977 финансовых компаний (973 было) и 61 страховой брокер.

На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами. В августе была отменена регистрация международной платежной системы "ХАЗРИ", созданной нерезидентами.