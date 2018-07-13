В Украине стабилизировался рынок труда впервые с 2013 года

В Украине произошел рост численности занятого населения и снижение уровня безработицы

Впервые с 2013 года в Украине началась стабилизация на рынке труда. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-центре Госслужбы занятости.

В частности, отмечается, что произошел рост численности занятого населения и снижение уровня безработицы. Следствием этого называют постепенный экономический рост.

"Рост ВВП в І квартале составил 3,1% по сравнению с І кварталом прошлого года. Количество вакансий в базе данных службы занятости увеличилось на 8% до 616 тысяч единиц. Количество трудоустроенных при содействии государственной службы занятости составило 428 тысяч человек. При этом, 47% из них были трудоустроены оперативно к предоставлению статуса безработного", - сообщили в Госслужбе.

Численность занятых выросла до 16 млн человек, а уровень безработицы снизился до 9,7%.

"Вместе с тем, уровень безработицы в Украине все же выше показателей почти во всех странах ЕС (средний уровень безработицы в ЕС - 7,4%)", - отметили в Госслужбе.

Среди основных проблем называют профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы.

"В частности, 70% - выпускники образовательных учреждений получают высшее образование, 30% - профессиональную. Хотя в Европе показатели противоположные. Как следствие, в отдельных городах среди зарегистрированных безработных более 80% имеют высшее образование", - сказали в службе занятости.

Доля безработных с высшим образованием в Одессе составляет 89%, в Киеве - 87%, Львове - 85%, Харькове - 82%, в Днепре - 80%.

"Наибольший спрос работодателей на квалифицированных рабочих - швеи, слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, каменщики, маляры, монтеры пути, бетоняри, водители, трактористы, токари, столяры, пекари и тому подобное", - подчеркнули в Госслужбе.

Также сообщили, что еще одной проблемой являются значительные объемы неформальной занятости. По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть большими.

Также негативным фактором на рынке труда является невысокий уровень заработной платы в сравнении со странами ЕС, что стимулирует проблему трудовой миграции.

Напомним, недавно в Госстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами.