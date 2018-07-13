В Україні стабілізувався ринок праці вперше з 2013 року

В Україні відбулося зростання чисельності зайнятого населення та зниження рівня безробіття

Вперше з 2013 року в Україні почалась стабілізація на ринку праці. Про це РБК-Україна повідомили у прес-центрі Держслужби зайнятості.

Зокрема зазначається, що відбулося зростання чисельності зайнятого населення та зниження рівня безробіття. Наслідком цього називають поступове економічне зростання.

"Зростання ВВП в І кварталі склало 3,1% порівняно з І кварталом минулого року. Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості збільшилася на 8% до 616 тисяч одиниць. Кількість працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості становила 428 тисяч осіб. При цьому, 47% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного", - повідомили в Держслужбі.

Чисельність зайнятих зросла до 16 млн осіб, а рівень безробіття знизився до 9,7%.

"Разом із тим, рівень безробіття в Україні все ж є вищим за показники майже по всіх країнах ЄС (середній рівень безробіття в ЄС - 7,4%)", - зазначили в Держслужбі.

Серед основних проблем називають професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.

"Зокрема, 70% - випускники освітніх закладів здобувають вищу освіту, 30% - професійну. Хоча в Європі показники протилежні. Як наслідок, в окремих містах серед зареєстрованих безробітних понад 80% мають вищу освіту", - сказали в службі зайнятості.

Частка безробітних з вищою освітою в Одесі складає 89%, Києві - 87%, Львові - 85%, Харкові - 82%, Дніпрі - 80%.

"Найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників - швачки, слюсарі, електромонтери, електрогазозварники, муляри, маляри, монтери колії, бетоняри, водії, трактористи, токарі, столяри, пекарі тощо", - підкреслили в Держслужбі.

Також повідомили, що ще однією проблемою є значні обсяги неформальної зайнятості. За даними Держстату у неформальному секторі зайнято 3,5 млн осіб - це 22% зайнятого населення. Але реально ці цифри можуть бути більшими.

Також негативним фактором на ринку праці є невисокий рівень заробітної плати у порівнянні із країнами ЄС, що стимулює проблему трудової міграції.

Нагадаємо, нещодавно у Держстаті назвали регіони з найвищими зарплатами по Україні.