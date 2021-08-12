В Украине сравнили инфраструктурную программу США с "Большой стройкой"

"Еще в 2020 году в МВФ советовали мировым правительствам инвестировать в инфраструктуру для преодоления последствий пандемии. Этим путем пошли и в США. Байден инициировал самую масштабную, за последнее десятилетие, инфраструктурную программу. "Большая стройка" по-американски - это триллион долларов. 110 млрд на дороги и мосты, 65 млрд на железную дорогу и электроснабжение, 55 млрд на водоснабжение", - заявил эксперт.

По его словам, программу поддержали как демократы, так и республиканцы. Поддерживают ее и американцы, поскольку правительство делает ставку на создание новых рабочих мест.

"Джо Байден прямо говорит: "Мы находимся на пороге инфраструктурного десятилетия, которое изменит Америку". И нужно признать, что Байден прав - инфраструктурные проекты создают сотни тысяч рабочих мест и помогают экономике оправиться после кризиса", - пишет политолог.

В то же время в Украине через год после старта "Большой стройки" президента Владимира Зеленского удалось создать более 200 тысяч рабочих мест. По оценкам Нацбанка, инфраструктурная программа принесла дополнительных 1,5% ВВП в 2020 году.

"Построили 565 объектов, 959 - на стадии строительства и реконструкции. А что касается дорог, то в 2020 сделали 4500км, а в 2021 ожидаем 6500 км. Школы, детские сады, приемные отделения в больницах, сельские амбулатории, ЦНАПы, стадионы - все это ключевые объекты "Большой стройки", - уточняет эксперт.