В Україні порівняли інфраструктурну програму США з "Великим будівництвом"

"Ще у 2020 році в МВФ радили світовим урядам інвестувати в інфраструктуру для подолання наслідків пандемії. Цим шляхом пішли й в США. Байден ініціював наймасштабнішу, за останнє десятиліття, інфраструктурну програму. "Велике будівництво" по-американськи - це трильйон доларів. 110 млрд на дороги і мости, 65 млрд на залізницю і електропостачання, 55 млрд на водопостачання", - заявив експерт.

За його словами, програму підтримали як демократи, так і республіканці. Підтримують її й американці, оскільки уряд робить ставку на створення нових робочих місць.

"Джо Байден прямо говорить: "Ми знаходимося на порозі інфраструктурного десятиліття, яке змінить Америку". І потрібно визнати, що Байден прав - інфраструктурні проєкти створюють сотні тисяч робочих місць і допомагають економіці оговтатися після кризи", - пише політолог.

Водночас в Україні, додає експерт, за рік після старту "Великого будівництва" президента вдалося створити понад 200 тисяч робочих місць. За оцінками Нацбанку, інфраструктурна програма принесли додаткових 1,5% ВВП у 2020 році.

"Побудували 565 об'єктів, 959 - на стадії будівництва і реконструкції. А що стосується доріг, то у 2020 зробили 4500 км, а у 2021 очікуємо 6500 км. Школи, дитячі садки, приймальні відділення в лікарнях, сільські амбулаторії, ЦНАПи, стадіони - все це ключові об'єкти "Великого будівництва", - резюмує він.