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В Украине создают госслужбу по делам детей: чем она будет заниматься

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Киев, Среда 19 января 2022 14:03
В Украине создают госслужбу по делам детей: чем она будет заниматься Фото: Кабмин создает государственную службу по делам детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины поддержал создание Государственной службы по делам детей. Эта служба будет заниматься вопросами усыновления и защиты прав детей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление правительства.

Указанную службу предлагается создать как центральныый орган исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим формирование и реализующий государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей.

Положение о создании соответствующего органа вступят в силу одновременно с законом Украины, что будет определять специальный статус, особые задачи и полномочия Государственной службы Украины по делам детей, и законом о финансировании этого органа.

В Украине создают госслужбу по делам детей: чем она будет заниматься

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Кабинет Министров Украины
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