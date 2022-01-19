В Украине создают госслужбу по делам детей: чем она будет заниматься

Кабинет министров Украины поддержал создание Государственной службы по делам детей. Эта служба будет заниматься вопросами усыновления и защиты прав детей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на постановление правительства.

Указанную службу предлагается создать как центральныый орган исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим формирование и реализующий государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей.

Положение о создании соответствующего органа вступят в силу одновременно с законом Украины, что будет определять специальный статус, особые задачи и полномочия Государственной службы Украины по делам детей, и законом о финансировании этого органа.