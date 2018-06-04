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В Украине создано 705 объединенных общин - Гройсман

НовостиПолитика    04.06.2018 - 23:59
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Механизмы объединения есть даже у проживающих на территории Луганской и Донецкой областях

В Украине создано 705 объединенных территориальных общин. Они существуют почти во всех областях и их количество будет расти, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует "Урядовий портал".

Глава украинского правительства сказал, что объединение в общины помогает гражданам решать возникающие неотложные вопросы, что в итоге ускоряет развитие территории.

"Важно осознание людьми ценности объединения - при сохранении сел и самобытности. Это дает возможность выйти на новый уровень решения вопросов, которые интересуют людей - образования, здравоохранения, дороги и тому подобное. Мы, как государство, помогаем", - сообщил премьер-министр.

Гройсман отметил, что нужно формировать стратегии развития общин.

"Люди лучше знают, что им нужно. А мы, в рамках приоритетов государства, будем это поддерживать. Сейчас полностью перестраиваем работу Кабинета министров. Мы утвердили программу работы на 5 лет - с приоритетами и задачами ... мы видим, куда должны прийти и что сделать", - отметил он.

Также он сказал, что механизмы объединения есть даже на у людей, проживающих на территориях Луганской области и Донецкой области.  

"Три кита децентрализации - полномочия, финансовый ресурс и ответственность. За государством закрепляется функция контроля. Законодательные основы всех процессов мы уже (частично) есть и в дальнейшем прорабатываем. Наше стремление - чтобы вся Украина состояла из сильных, самодостаточных, развитых обществ. Это изменит жизнь украинцев в ​​лучшую сторону. Люди будут свидетелями этого", - отметил Гройсман.

Напомним, на пожарах в Украине за неделю погибли 20 человек.

Стало известно, о чем говорили министры на совещании у Гройсмана Гройсман созвал срочное совещание в Кабмине
Теги публикации: Владимир Гройсман, общины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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