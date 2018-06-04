В Україні створено 705 об'єднаних громад - Гройсман

Механізми об'єднання є навіть у мешканців Луганської та Донецької областях

В Україні створено 705 об'єднаних територіальних громад. Вони існують майже у всіх областях і їх кількість буде зростати, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує "Урядовий портал".

Глава українського уряду сказав, що об'єднання в громади допомагає громадянам вирішувати нагальні питання, що в підсумку прискорює розвиток території.

"Важливо усвідомлення людьми цінностей об'єднання - при збереженні сіл і самобутності. Це дає можливість вийти на новий рівень вирішення питань, які цікавлять людей - освіти, охорони здоров'я, дороги тощо. Ми, як держава, допомагаємо", - повідомив прем'єр-міністр.

Гройсман зазначив, що потрібно формувати стратегії розвитку громад.

"Люди краще знають, що їм потрібно. А ми, в рамках пріоритетів держави, будемо це підтримувати. Зараз повністю перебудовуємо роботу Кабінету міністрів. Ми затвердили програму роботи на 5 років - з пріоритетами і завданнями ... ми бачимо, куди повинні прийти і що зробити", - зазначив він.

Також він сказав, що механізми об'єднання є навіть у людей, які проживають на територіях Луганської області і Донецької області.

"Три кити децентралізації - повноваження, фінансовий ресурс і відповідальність. За державою закріплюється функція контролю. Законодавчі основи всіх процесів ми вже (частково) є і надалі опрацьовуємо. Наше прагнення - щоб вся Україна складалася з сильних, самодостатніх, розвинених суспільств. Це змінить життя українців в кращу сторону. Люди будуть свідками цього", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, на пожежах в Україні за тиждень загинули 20 чоловік.