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В Украине создали штаб по освобожденным территориям: что о нем известно

Фото: в Украине создали штаб по освобожденным территориям: что о нем известно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня правительство создало координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий, а возглавила его вицепремьерка Ирина Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Основной задачей координационного штаба станет восстановление территорий, которые военные освобождают от врага, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения.

"Что по себе оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтожены социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушено жилье, сожжены и разграблены предприятия, подвалы превратились в застенки. Мы будем возвращать эти земли к жизни", - заявила Верещук.

Целью мероприятий будет дальнейшая реинтеграция таких районов. В правительстве напоминают, что за последнее время удалось деоккупировать село Мазановка Донецкой области и Высокополье Херсонской области.

Несколько дней назад ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и два на юге Украины. Также Украинские войска существенно продвинулись вперед на направлении Лисичанск-Северск.

Напомним, что правительство с 1 октября увеличит компенсации по программе "Прихисток" для переселенцев.

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