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В Украине создали сервис для поиска пропавших людей во время войны

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Понедельник 25 апреля 2022 14:32
В Украине создали сервис для поиска пропавших людей во время войны Фото: в Украине создали сервис для поиска пропавших людей во время войны (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украинские IT-специалисты создали сервис для поиска пропавших людей во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сервиса.

Как работает "Украинский сервис поиска пропавших людей":

  • Можно просмотреть списки пропавших людей, а также воспользоваться поиском по Ф.И.О. и населенным пунктом;
  • После простой авторизации вы можете создавать заявки на поиск или предоставлять информацию о пропавших людях;
  • Если при создании заявки на розыск вы указали контактные данные человека, он получит sms-сообщение и email от сервиса о том, что его ищут;
  • При обновлении информации о вашем запросе, вам отправят сообщения в sms, email, а также на самом веб-сайте.

"Сейчас многие украинцы ищут своих родных, но из-за множества сообщений в соцсетях, бесконечные списки утерянных и обилие просьб о помощи, поиск достоверной информации о конкретном человеке становится все труднее. Надеемся, что наш сервис будет вам полезен, ведь он создан для того, чтобы помочь", - отмечают разработчики.

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