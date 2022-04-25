В Украине создали сервис для поиска пропавших людей во время войны
Фото: в Украине создали сервис для поиска пропавших людей во время войны (pixabay)
Украинские IT-специалисты создали сервис для поиска пропавших людей во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сервиса.
Как работает "Украинский сервис поиска пропавших людей":
- Можно просмотреть списки пропавших людей, а также воспользоваться поиском по Ф.И.О. и населенным пунктом;
- После простой авторизации вы можете создавать заявки на поиск или предоставлять информацию о пропавших людях;
- Если при создании заявки на розыск вы указали контактные данные человека, он получит sms-сообщение и email от сервиса о том, что его ищут;
- При обновлении информации о вашем запросе, вам отправят сообщения в sms, email, а также на самом веб-сайте.
"Сейчас многие украинцы ищут своих родных, но из-за множества сообщений в соцсетях, бесконечные списки утерянных и обилие просьб о помощи, поиск достоверной информации о конкретном человеке становится все труднее. Надеемся, что наш сервис будет вам полезен, ведь он создан для того, чтобы помочь", - отмечают разработчики.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.