В Украине создали сервис для поиска пропавших людей во время войны

Украинские IT-специалисты создали сервис для поиска пропавших людей во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сервиса.

"Сейчас многие украинцы ищут своих родных, но из-за множества сообщений в соцсетях, бесконечные списки утерянных и обилие просьб о помощи, поиск достоверной информации о конкретном человеке становится все труднее. Надеемся, что наш сервис будет вам полезен, ведь он создан для того, чтобы помочь", - отмечают разработчики.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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