В Україні створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни
Українські IT-фахівці створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сервіс.
Як працює "Український сервіс пошуку зниклих людей":
- Можна переглянути списки зниклих людей, а також скористатися пошуком по П.І.Б. і населеним пунктом;
- Після простої авторизації ви можете створювати заявки на пошук або надавати інформацію про зниклих людей;
- Якщо при створенні заявки на розшук ви вказали контактні дані людини, вона отримає sms-повідомлення та email від сервісу про те, що його шукають;
- При оновленні інформації про ваш запит, вам відправлять повідомлення в sms, email, а також на самому веб-сайті.
"Зараз багато українців шукають своїх рідних, але через безліч повідомлень в соцмережах, нескінченні списки загублених і велику кількість прохань про допомогу, пошук достовірної інформації про конкретну людину стає все важчим. Сподіваємося, що наш сервіс буде вам корисний, адже він створений для того, щоб допомогти", - зазначають розробники.
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