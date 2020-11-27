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В Украине создали сервис для отслеживания мест захоронения украинских эмигрантов

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт национальной памяти (УИНП) создали онлайн-сервис с помощью которого можно отследить места захоронений украинских эмигрантов. В общем доступе находится 2645 захоронений украинской политической и художественной элиты на 287 кладбищах по всему миру.

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Об этом сообщает пресс-службе МИД Украины.

Ресурс расположен по адресу necropolis.uinp.gov.ua. На нем пользователи могут найти информацию о могиле определенного человека по имени и фамилии, по дате или месту рождения или смерти. Также можно посмотреть расположение могил или определенного кладбища на карте. При этом каждой персоналии на сайте посвящена отдельная страница.

"Онлайн платформа будет способствовать возрождению исторической памяти украинской нации, и держать актуальной информации об объектах, нуждающихся в уходе и благоустройства", - добавили в МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициируют возведение мемориальной синагоги в 2021 году.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал Польшу восстановить легальную могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА) возле села Верхраты.

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