Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" возведет мемориальную синагогу в следующем году

Фото: мемориал в Бабьем Яру (из открытых источников)

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с главными раввинами Киева и Украины - Яковом Дов Блайхом (Объединение иудейских религиозных организаций Украины) и Моше Реувеном Асманом (Всеукраинский еврейский конгресс) - инициируют возведение мемориальной синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Об этом сообщает пресс-служба мемориала.

Как говорится в сообщении, открытие запланировано в 2021 году в рамках подготовки к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре.

Возведение мемориальной синагоги запланировано в рамках общего видения Мемориальным центром мемориализации всей территории Бабьего Яра, что также будет включать строительство музея, научного, образовательного центров и благоустройство всей территории мемориального парка.

"Территория заповедника является местом убийства и вечного покоя для более пятидесяти тысяч евреев, ставших жертвами преступного нацистского режима. Сейчас тысячи людей посещают Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии и помолиться за усопших, большинство из которых должны быть помянуты по иудейским традициям", - отметил Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины (Объединение иудейских религиозных организаций Украины).

В то же время, по словам главного раввина Киева и Украины (Всеукраинского еврейского конгресса) Моше Реувена Асмана, создание условий для поминовения и молитвы о погибших является проявлением надлежащей им памяти и уважения.

"Также наш долг в том, чтобы заботиться о людях, которые посещают Бабий Яр и нуждаются в том, чтобы достойно почтить память и помолиться за упокой своих родных и всех, кто погиб в страшной трагедии Холокоста", - добавляет он.

Как отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер, установление церемониальных сооружений в мемориальных парках и в других местах памяти соответствует распространенной мировой практике. Кроме того, возведение таких сооружений предусмотрено действующими планами Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Так, на территории заповедника уже действует православная церковь.

"По нашему убеждению, создание места для проведения церемониальных действий и молитв непосредственно на месте трагедии и упокоения погибших будет способствовать дальнейшему превращению места забвения в место памяти и создаст возможность для ныне живущих потомков жертв трагедии вознести молитву за их упокоение в специально предназначенном для этого месте", – отметил Макс Яковер.

Инициатива находит поддержку у представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). Соответствующее письмо от ВСЦиРО ожидается на следующей неделе. О своей поддержке уже заявил председатель ВСЦиРО, Предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире как один из страшных символов Холокоста и невинных страданий. Это место пропитано страдальческой кровью десятков тысяч невинных людей, убитых здесь. Ни нынешние поколения, ни те, кто будут жить после нас, не имеют права забыть об этой трагедии. Каждый, независимо от вероисповедания, должен иметь возможность вспомнить о своих близких, людях, которые здесь погибли, почтить память и помолиться за их упокоение, за то, чтобы эта катастрофа не повторилась вновь", - резюмировал митрополит.

Напомним, 29 сентября к 79-й годовщине трагедии Бабьего Яра, украинское правительство и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Документ был подписан министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и членом наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером в присутствии президента Украины.