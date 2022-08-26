В Украине создали Реестр поврежденного и уничтоженного во время войны имущества: как он будет работать

"Эти данные необходимы для того, чтобы сформировать политику компенсации убытков и восстановления после победы Украины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реестр будет наполняться данными по результатам обследований зданий специальными комиссиями, которые создавали органы местного самоуправления или военно-гражданские администрации.

Как отметил вице-премьер - министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, весной запустили прием заявок о поврежденном имуществе в Дія. Сейчас украинцы подали более 256 тысяч сообщений о поврежденном имуществе через приложение и портал Дія.

"А сегодня презентуем реестр, который будет хранить эту информацию. Она поможет создать эффективный план восстановления и компенсировать убытки украинцам", - сказал министр.

Напомним, в июле Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.